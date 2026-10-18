У Багдаді вибух боєприпасів поранив п’ятьох членів формування — Anadolu Agency

У Багдаді внаслідок вибуху запасу пошкоджених боєприпасів на одному з об’єктів Сил народної мобілізації постраждали п’ятеро членів формування. Усі вони дістали легкі поранення, повідомляє Anadolu Agency.

Пожежу на об’єкті загасили

Вибух спричинив пожежу на об’єкті, розташованому на схід від Армійського каналу в столиці Іраку. У Силах народної мобілізації заявили, що вогонь вдалося взяти під контроль.

Формування також повідомило про початок розслідування причин інциденту. До нього залучили спеціалізовані групи, які мають оприлюднити висновки після завершення перевірки.

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Розпорядження прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді доручив розслідувати вибух і завершити перевірку якомога швидше, повідомив Осередок безпекових медіа. Він також наказав посилити заходи безпеки, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

Сили народної мобілізації створили у 2014 році для боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава». У 2016 році формування офіційно включили до складу збройних сил Іраку.

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