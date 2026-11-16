У Бахрейні 64 людей засудили довічно у справі про зв’язки з Іраном — RMF24

Кримінальний суд у Бахрейні засудив 64 людини до довічного ув’язнення у справі про ймовірну співпрацю з іранським Корпусом вартових ісламської революції. За даними Бахрейнського інституту прав і демократії (BIRD), які наводить RMF24, ще п’ятьох обвинувачених засудили до 15 років ув’язнення. Організація також повідомила, що 60 обвинувачених були шиїтськими духовними особами.

Обвинувачення у зв’язках з Іраном

Бахрейнська прокуратура заявляла, що фігуранти діяли з метою послаблення держави. Суд визнав усіх обвинувачених винними у створенні та керівництві терористичною організацією, яка, за версією слідства, була пов’язана з іранським Корпусом вартових ісламської революції та мала на меті повалення влади. Частину обвинувачених судили заочно.

Слідчі стверджували, що обвинувачені закликали до повстання та намагалися повалити чинний політичний лад за підтримки іранського Корпусу вартових ісламської революції. За даними матеріалу, з травня до червня в Бахрейні затримали понад 50 духовних осіб і проповідників.

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Штрафи та конфіскація коштів

Прокуратура також закидала засудженим незаконний збір коштів і використання мечетей, проповідей, благодійних та освітніх установ для поширення лояльності до верховного лідера Ірану. Деякі із засуджених мають сплатити по 100 тисяч бахрейнських динарів, або приблизно 265 тисяч доларів.

Суд також постановив конфіскувати понад 8 мільйонів бахрейнських динарів — орієнтовно 21 мільйон доларів. Ці кошти мають спрямувати на благодійні цілі. Іран раніше відкидав звинувачення у втручанні у внутрішні справи Бахрейну.

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