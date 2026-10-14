У Бангкоку понад 300 мм опадів за 48 годин спричинили повінь — Channel NewsAsia

У Бангкоку, Таїланд, майже безперервні зливи наприкінці вересня перевантажили дренажну систему та спричинили повені в різних районах міста. За 48 годин — із 24 до 26 вересня — випало понад 300 мм опадів, після чого режим надзвичайної ситуації оголосили в усіх 50 районах столиці. За урядовою оцінкою, стихія зачепила приблизно 329 тисяч домогосподарств, або близько 700 тисяч жителів, повідомляє Channel NewsAsia.

Вода не відступає в низинних районах

У районі Латкрабанг на східній околиці Бангкока, який розташований у низинній місцевості, рівень води на піку перевищував один метр. Через два тижні після злив деякі житлові вулиці все ще залишалися затопленими: мешканцям доводилося діставатися сухих ділянок по продукти, а літнім людям — пересуватися в гумових чоботах або користуватися транспортом.

Жителі району заявляли, що попередження про підтоплення надійшли вже тоді, коли вода почала прибувати. Вони також пов'язували тривале затоплення із засміченими стоками, будівельним сміттям та недостатнім відкачуванням води.

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Дренаж не розрахований на такі зливи

Експерти пояснили, що головною причиною нинішньої повені в Бангкоку стали надзвичайно інтенсивні локальні опади, а не великі обсяги води, що надходили річкою Чаопхрая, як під час катастрофічної повені 2011 року. Повторні дощі наситили водозбірні території, рівень води в каналах зріс, а високі припливи ускладнили її відведення до моря.

За словами фахівців, міська забудова поступово зайняла природні зони накопичення води та шляхи її відведення. Ландшафтна архітекторка Котчакорн Вораакхом заявила, що Бангкок утратив близько половини з орієнтовно 3 тисяч каналів і дедалі більше залежить від насосів та бетонної дренажної інфраструктури. Попередня оцінка Університету Рангсіт визначила збитки від повеней у Таїланді за чотири дні у 25,3 млрд батів, або близько 780 млн доларів.

Фахівці закликають посилити підготовку

Міська адміністрація Бангкока заявила, що насосні станції та водозатвори працювали на повній потужності, однак рівень води в основних каналах залишався високим через надходження води з прилеглих районів. Експерти вважають, що повністю уникнути підтоплень за такої інтенсивності опадів було б неможливо, проте своєчасніші попередження, належне утримання дренажу, точніше моделювання зон затоплення та узгоджене управління водними ресурсами могли б зменшити збитки.

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