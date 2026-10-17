У Бангладеш Дурга-пуджу проводять під посиленою охороною — The Hindu

У Бангладеш святкують Дурга-пуджу за посилених заходів безпеки. Прем’єр-міністр Тарік Рахман і президент Мірза Фахрул Іслам Аламгір привітали індуїстів у країні та за її межами, наголосивши на міжконфесійній злагоді й рівних правах людей усіх віросповідань, повідомляє The Hindu.

Звернення керівництва країни

16 жовтня Рахман закликав представників індуїстської громади відзначати свято радісно, впевнено та без страху. Президент Аламгір, за даними державного агентства BSS, підтвердив зобов’язання уряду забезпечувати свободу віросповідання та рівні права для послідовників усіх релігій.

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Кількість пуджа-мандапів

Цього року по всій країні облаштували 33 851 пуджа-мандап. Із них 258 розташовані у столиці Бангладеш Дакці, повідомила Bangladesh Puja Udjapan Parishad.

За інформацією BSS, кількість пуджа-мандапів у країні зросла майже на 1 500 порівняно з минулим роком.

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