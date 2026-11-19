У Бангладеш, за даними поліції, підпалили родинний будинок колишнього глави тимчасового уряду Мухаммада Юнуса в Чаттограмі, приблизно за 300 км на південний схід від столиці Дакки. Це сталося на тлі протестів і загальнонаціонального локдауну, оголошеного партією колишньої прем’єр-міністерки Шейх Хасіни «Авамі Ліг», повідомляє Channel NewsAsia.

Начальник місцевого відділку поліції Панчлаїш Мозаммел Хак заявив Reuters, що до порожньої кімнати на першому поверсі будинку, ймовірно, закинули легкозаймисті речовини. Родичі Юнуса з боку батька, які мешкають на верхніх поверхах, не постраждали.

Локдаун і посилення безпеки

«Авамі Ліг» назвала локдаун 19 листопада кульмінацією тижневої кампанії протестів і мітингів. Прихильники Хасіни протестують проти відмови влади видати їй новий паспорт і посвідчення особи, які дали б їй змогу повернутися до країни у грудні.

Для запобігання насильству прикордонна служба Бангладеш розгорнула 97 взводів у семи округах, зокрема в Гопалганджі та Фарідпурі, де, за словами її представника, багато прихильників Хасіни. Поліція також повідомила про загибель двох членів правлячої партії.

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Підпали та затримання

За останні десять днів поліція зафіксувала десятки вибухів саморобних бомб і підпалів автомобілів щонайменше у 28 округах. Унаслідок цих інцидентів постраждали кілька поліцейських і цивільних.

19 листопада в Дакці затримали колишнього міністра освіти Нурула Іслама Нахіда, якому висунули обвинувачення у кількох убивствах під час протестів 2024 року. Банк Grameen, заснований Юнусом, заявив, що від 10 листопада 37 його філій та офісів стали об’єктами підпалів або спроб підпалу, з них 14 зазнали атак після опівночі у вівторок.

Міністр внутрішніх справ Салахуддін Ахмед звинуватив лідерів «Авамі Ліг», які перебувають за кордоном, у підбурюванні прихильників до дестабілізації ситуації та підпалів майна. Reuters не вдалося отримати коментар від представників партії, більшість із яких, за даними агентства, переховуються.

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