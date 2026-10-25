У Барселоні затримали 100 людей після заворушень — Jerusalem Post

У Барселоні, Іспанія, в суботу ввечері затримали 100 людей після акції проти системи. За даними Jerusalem Post, її учасники грабували магазини та підпалювали вуличні об’єкти поблизу центральної площі Каталонії.

Серед затриманих — неповнолітні

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон заявила, що приблизно 25% затриманих є неповнолітніми. За її словами, під час заворушень влаштували понад 30 підпалів, а 14 магазинів пошкодили або пограбували.

Інциденти сталися в районі, популярному серед туристів і відвідувачів магазинів у вихідні. У соцмережах поширювалися відео, на яких видно людей, заблокованих усередині крамниць після опускання ролет, зокрема в універмазі El Corte Inglés.

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Заклики через соцмережі

Учасників акції закликали долучатися через дописи в соціальних мережах, де рух називали рухом «проти системи». У публікаціях також використовували гасло Institut Indignats — переклад назви руху Lyceés Indignés, якою останніми тижнями мобілізовували учнів на протести у Франції.

Мер Барселони Жауме Колбоні заявив, що акти вандалізму в місті не залишаться без покарання. Він також згадав про юридичні наслідки для опікунів неповнолітніх, причетних до таких дій.

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