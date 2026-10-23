У Баварії засудили двох чоловіків за вивезення 760 тонн відходів — Interia

Земельний суд у Вайдені в Баварії засудив двох чоловіків за незаконне перевезення відходів із Німеччини до Польщі та Чехії. Головного обвинуваченого, 43-річного керівника підприємства з утилізації відходів, засудили до чотирьох із половиною років ув’язнення. Його 57-річний співобвинувачений отримав два роки позбавлення волі умовно, повідомляє Interia.

Перевезення відбувалися з 2024 року

За даними суду, незаконне вивезення відходів за кордон тривало з 2024 року. Суд встановив, що за розпорядженням директора підприємства свідомо й незаконно вивозили як небезпечні, так і інші відходи. У схемі брав участь 57-річний чоловік, який організовував транспортування.

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Серед відходів були батареї

У період, який охоплювала справа, за кордон перевезли приблизно 620 тонн відходів, що не належать до небезпечних, а також близько 140 тонн небезпечних відходів. До останніх переважно належали батареї та відходи від них. Суд вказав, що 43-річний чоловік діяв із мотивів наживи.

Вирок суду поки не набув законної сили.

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