У Баварії, Німеччина, поліція затримала двох підозрюваних у ймовірній агентурній діяльності на користь Росії — держави-агресора. За даними Der Spiegel, чоловіків підозрюють у причетності до підпалу румунської збройової компанії, який вони могли вчинити на замовлення Москви.

Ймовірний підпал у Брашові

За інформацією Der Spiegel, ймовірною ціллю нападу було підприємство в Брашові, Румунія. У підписі до опублікованого фото видання вказує, що на кадрах камери спостереження біля об’єкта видно ймовірного диверсанта на пожежній драбині. Авторство зображення зазначене за румунською службою безпеки SRI.

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Можливі плани в Німеччині

Видання також повідомляє, що затримані нібито планували подібні саботажні атаки в Німеччині. У матеріалі йдеться про два напрями ймовірних дій: підпал у Румунії та заплановані атаки в Німеччині. Інформацію про ці дії Der Spiegel подає як підозру, а не як встановлений факт.

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