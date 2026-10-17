У Бейт-Джалі лікарня приймає лише невідкладних пацієнтів — Al Jazeera

У Бейт-Джалі на окупованому Західному березі державна лікарня через нестачу фінансування й медикаментів, а також скорочення робочого часу персоналу приймає лише невідкладні випадки. Медики повідомляють про перервані курси хіміотерапії, труднощі з доступом пацієнтів до лікування та відкладені операції, пише Al Jazeera.

Лікарня Бейт-Джали є єдиною державною лікарнею в окрузі Вифлеєм, де проживають близько 320 тисяч людей. Для півдня Західного берега це також єдиний державний заклад, що надає допомогу пацієнтам з онкологічними захворюваннями та тим, хто потребує діалізу. Сюди приїздять люди з округів Вифлеєма і Хеврона, частин окупованого Східного Єрусалима, а іноді й з Єрихона.

Нестача ліків і персоналу

Працівники державного сектору отримують половину зарплати, тому частина з них працює два-три дні на тиждень. За словами лікаря відділення діалізу Іяда Дарі, проблема не у відсутності медперсоналу, а в тому, що працівники не можуть дозволити собі повний робочий графік. Через це лікарня зосереджується на невідкладних випадках.

Онколог Хішам Амле розповів, що раніше лікарня мала близько 90% ключових препаратів, передусім для хіміотерапії. Тепер, за його словами, бракує імунотерапевтичних та біологічних препаратів. Керівниця аптечного відділення Хулуд Двейб повідомила, що міністерство нещодавно отримало вісім раніше відсутніх онкологічних препаратів і чотири біологічні препарати. Цих запасів, за її оцінкою, може вистачити на півтора-два місяці, однак багато інших ліків усе ще відсутні.

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Лікар-терапевт Йосеф Оджра пов'язав кризу з браком коштів у Міністерства охорони здоров'я Палестинської адміністрації, яке не може розрахуватися з постачальниками. У матеріалі також зазначається, що фінансове становище Палестинської адміністрації погіршилося через скорочення міжнародної допомоги та перебої в переказуванні Ізраїлем податкових надходжень.

Дорога до лікування

Доступ пацієнтів до лікарні ускладнюють контрольно-пропускні пункти та перекриття доріг. Дарі розповів про пацієнта на діаліз із Нахаліна, який провів на КПП чотири-п'ять годин, а потім їхав об'їзним маршрутом і прибув до відділення о 16:00 замість ранкового прийому. Вартість такої поїздки, за його словами, зросла приблизно з 10 до понад 100 шекелів.

Керівник денного онкологічного відділення Халдун Атван зазначив, що деяким пацієнтам потрібне лікування і в Бейт-Джалі, і в лікарні Augusta Victoria в окупованому Східному Єрусалимі. Водночас пацієнти більше не мають гарантій отримати дозвіл на в'їзд до Єрусалима. За словами Атвана, пропущені сеанси лікування можуть спричинити небезпечні ускладнення.

На тлі дефіциту медикаментів і нестачі персоналу накопичується черга на операції. Пацієнт Саєд Айяд із важким переломом щиколотки повідомив, що чекав на хірургічне втручання три тижні, оскільки пріоритет надавали тяжчим випадкам.

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