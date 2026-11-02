У Бельгії, Швеції та Люксембурзі зупинилися холодильники — Politico Europe

У десятках супермаркетів Бельгії, Швеції та Люксембургу в понеділок вийшли з ладу холодильники та морозильні камери. Керівники кількох магазинів повідомили місцевим медіа, що температура в холодильному обладнанні раптово піднялася до 50 градусів Цельсія, через що частину продуктів довелося викинути, повідомляє Politico Europe.

Проблеми в бельгійських мережах

Мережа Delhaize вранці попередила керівників своїх магазинів про проблеми з холодильними системами. Представник компанії підтвердив ІТ-інцидент, що торкнувся обладнання для охолодження в низці магазинів Delhaize. За даними нідерландських медіа, проблеми також зачепили магазини мережі в Люксембурзі.

У Colruyt, яка керує магазинами Spar у Бельгії, заявили, що постраждали холодильники приблизно у п’яти магазинах Spar. Водночас у компанії зазначили, що магазини Colruyt не зазнали впливу інциденту. Також повідомлялося про проблеми у 15 бельгійських магазинах Carrefour. Бельгійський Центр кібербезпеки заявив, що уважно стежить за ситуацією.

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Інциденти у Швеції

Представник шведської мережі ICA підтвердив нічний інцидент, який вплинув на холодильники й морозильні камери в невеликій кількості магазинів, що працюють поза центральною мережею ICA. Шведські медіа також повідомили про проблеми в магазинах Coop.

Схожі випадки у Франції

Інциденти нагадують хвилю схожих атак на французькі супермаркети в середині жовтня. Тоді зловмисники, ймовірно, дистанційно впливали на механізми розморожування холодильників Danfoss, через що обладнання перегрівалося. Чи пов’язані випадки у Франції, Бельгії, Швеції та Люксембурзі між собою або чи використали зловмисники ті самі вразливості програмного забезпечення, наразі не підтверджено.

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