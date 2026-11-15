У Бельгії затримали 78-річного чоловіка у справі про геноцид тутсі — RMF24

У Бельгії прокуратура затримала 78-річного чоловіка у справі про геноцид тутсі в Руанді 1994 року. Під час масових убивств він був директором центру для людей з інвалідністю в Гатагарі на півдні Руанди, повідомляє RMF24.

Підозри щодо нападів у центрі

Слідчі назвали лише ініціал затриманого — «R.». Бельгійський портал Belgium News вказує, що це може бути Жан-Батіст Р., який отримав бельгійське громадянство у 2005 році.

За даними AFP, 24 квітня 1994 року бойовики хуту нібито за наказом тодішнього директора центру вивели з установи чоловіків-тутсі, які там переховувалися, а згодом убили їх. Ще один напад, за інформацією агентства, стався 9 травня: бойовики могли вбити інших представників громади тутсі, переважно жінок і дітей.

Прокуратура також підозрює затриманого в участі у зустрічах щодо підготовки геноциду та в примушуванні персоналу й пацієнтів носити документи із зазначенням етнічної належності.

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Свідчення збирали понад два десятиліття

Як повідомляли бельгійські медіа, правозахисна організація African Rights зібрала свідчення, що обтяжують становище чоловіка, ще понад 20 років тому. Його ім’я також могло потрапити до руандійського списку людей, підозрюваних у найтяжчих злочинах, скоєних під час геноциду.

Від квітня до липня 1994 року в Руанді загинули щонайменше 800 тисяч людей. Переважну частину жертв становили тутсі, але серед убитих були й хуту, які виступали проти масових убивств. Злочини чинили насамперед бойовики екстремістів хуту за підтримки військових і тодішньої влади.

Бельгійські суди можуть розглядати справи про геноцид за принципом універсальної юрисдикції. За даними AFP, у Бельгії раніше відбулося сім процесів щодо злочинів у Руанді, за результатами яких засудили загалом 12 осіб.

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