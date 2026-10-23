У Белграді на мітинг студентського руху зібралися близько 150 тисяч людей — The Guardian

У Белграді, Сербія, близько 150 тисяч прихильників студентського опозиційного руху вийшли на мітинг напередодні парламентських виборів, які мають відбутися в неділю. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на незалежну групу моніторингу масових зібрань Archive of Public Gatherings.

Мітинг на площі Славія

Учасники акції пройшли центральними вулицями сербської столиці та зібралися на площі Славія, де раніше вже відбувалися великі протести. Вони скандували гасла, свистіли та тримали прапори з написом «Студенти перемагають».

Рух Student List об’єднує кандидатів, яких підтримують студенти, і не має єдиного лідера. Він прагне припинити понад 14-річне правління Сербської прогресивної партії, яку очолює Александар Вучич. Серед 250 кандидатів руху до 250-місцевого парламенту є представники академічного середовища та люди без попереднього політичного досвіду. Основою їхньої програми є боротьба з корупцією.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести після трагедії в Новому Саді

Студентські протести в Сербії тривають майже два роки. Їхнім поштовхом стало обвалення навісу на нещодавно реконструйованому вокзалі в Новому Саді у 2024 році, внаслідок якого загинули 16 людей. Трагедію широко пов’язували з корупцією, а вимоги провести прозоре розслідування згодом переросли у заклики до дострокових виборів.

Громадські організації заявляли, що передвиборча кампанія супроводжувалася залякуванням, арештами та використанням публічних ресурсів. За кілька днів до голосування сербські організації громадянського суспільства також попередили про відсутність умов для вільних і чесних виборів. Вучич неодноразово називав студентський рух спробою перевороту, що фінансується з-за кордону.

Минулого місяця Вучич оголосив дострокові вибори на тлі посилення політичного тиску. Він звернувся до прихильників на партійному заході в Белграді та закликав їх перемогти опонентів. За даними видання, Вучич подав у відставку, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра.

Читай нас у