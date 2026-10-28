У Белграді поліцейський застрелив нападника після ножової атаки — Anadolu Agency

У Белграді, Сербія, поліцейський, який охороняв посольство Ізраїлю, дістав поранення під час нападу з ножами та застрелив нападника, захищаючись. Про це з посиланням на міністра внутрішніх справ Сербії Івіцу Дачича повідомляє Anadolu Agency.

Напад біля посольства

За словами Дачича, напад стався невдовзі після опівночі в середу. Підозрюваний, якого вважають неповнолітнім, підійшов до співробітника жандармерії біля посольства та атакував його двома ножами.

Поліцейський зазнав незначного поранення обличчя. Міністр повідомив, що його стан добрий, а виписка з лікарні очікувалася пізніше того ж дня.

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Посилення заходів безпеки

Після інциденту сербська влада підвищила рівень терористичної загрози в країні до найвищого. Також було наказано посилити присутність поліції та перевірки безпеки в ключових місцях, зокрема на об'єктах критичної інфраструктури й у людних громадських просторах.

Правоохоронці встановлюють обставини нападу та особу загиблого нападника, який, за попередніми даними, міг бути з міста Шабац на заході Сербії. Ізраїльське видання Ynet назвало цей випадок другим нападом на правоохоронців, які охороняють посольство Ізраїлю в Белграді, після атаки з арбалетом у червні 2024 року.

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