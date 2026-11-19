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У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

«Україна повинна й надалі мати змогу розраховувати на спільну підтримку — політичну, фінансову та військову», — наголосили напередодні в уряді Німеччини з нагоди проведення саміту.

Зустріч під гаслом «Разом заради миру в Україні та європейської безпеки» пройде у Відомстві федерального канцлера ФРН. Її організаторами виступають канцлер Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

За даними німецького уряду, очікується участь представників 37 країн, а також керівництва Європейського Союзу та НАТО. Близько 30 делегацій будуть представлені на рівні глав держав або урядів.

Зустріч розпочнеться з прибуття американської делегації у складі спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які проведуть короткі переговори з главою німецького уряду. Після цього канцлер зустріне Президента України Володимира Зеленського, Макрона і Бернема. Передбачена окрема розмова у форматі E3 (Німеччина, Франція, Велика Британія) за участю України.

За попередньою програмою, близько 14:00 за місцевим часом почнуть прибувати інші делегації, а о 14:40, як очікується, розпочнеться пленарне засідання Коаліції охочих, у якому також братимуть участь Віткофф і Кушнер.

Опісля запланована спільна пресконференція лідерів України, Німеччини, Франції, Британії та двох американських представників.

Однією з головних тем саміту стане координація дипломатичних зусиль щодо завершення російської війни проти України, зокрема узгодження наступних кроків після переговорів в Абу-Дабі. Очікується, що під час зустрічі європейські партнери вкотре наголосять на необхідності забезпечення безпосередньої участі Європи в мирному процесі.

Окрему увагу буде приділено подальшій військовій і фінансовій підтримці України, насамперед посиленню протиповітряної оборони, допомозі енергетичній інфраструктурі напередодні зими та забезпеченню фінансових потреб України у 2027 році.

Також учасники мають підтвердити готовність до надання Україні надійних, юридично зобов'язувальних гарантій безпеки, які повинні набути чинності після припинення вогню. Серед передбачених елементів — багатонаціональні сили для України (Multinational Force Ukraine), зокрема для сприяння відновленню спроможностей ЗСУ. Відповідні механізми планують тісно координувати зі США.

Джерело: Укрінформ

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

До цього Кушнер анонсував наступний раунд переговорів.

У Берліні зберуться майже 30 лідерів на саміт підтримки України.

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