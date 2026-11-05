У Білому домі почалася зустріч української та російської делегацій за ініціативи Меланії Трамп

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У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп. Подія відбулася після локального припинення вогню та гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Українську делегацію на переговорах представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Меланія Трамп висловила сподівання, що перемир'я в Олешках стане першим кроком до встановлення тривалого миру, зазначивши важливість рішучості перетворювати початкові кроки на значущі зміни.

Джерело: пресслужба Білого дому.

Раніше повідомлялося, що перша леді США Меланія Трамп 5 листопада виступить у Білому домі з промовою щодо припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У межах своєї дипломатичної ініціативи вона також збере представників Росії та України.

Меланія Трамп заявила про перемир’я та заговорила про можливий візит до України.

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