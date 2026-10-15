У Бней-Браку штурмували будівлю військової програми — Anadolu Agency

Десятки ультраортодоксальних єврейських протестувальників, які виступають проти військового призову, увірвалися до будівлі, де розміщена навчальна програма ізраїльської армії, в ізраїльському Бней-Браку, на схід від Тель-Авіва. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Затримання під час сутичок

Частині демонстрантів вдалося зайти до будівлі, однак, за даними ізраїльського сайту Ynet, вони, ймовірно, не дісталися військовослужбовців усередині. На оприлюднених ізраїльськими медіа кадрах видно сутички протестувальників із поліцією. Поліція повідомила про затримання двох учасників акції.

За інформацією газети Israel Hayom, це була третя спроба штурму будівлі протягом тижня. У ній розміщується програма Kodkod, яка навчає ультраортодоксальних євреїв для роботи у сфері розробки програмного забезпечення та кібербезпеки в армії.

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Реакція політиків

Лідер опозиційної партії «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман засудив протестувальників, заявивши, що тих, хто намагається штурмувати військову базу, слід вважати терористами, та закликав їх затримувати й ув'язнювати.

Колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннет звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та лідера ультраортодоксальної партії ШАС Ар'є Дері в заохоченні ухилення від призову на шкоду тим, хто служить у війську. Він також пообіцяв після виборів 27 жовтня перенаправити 30 млрд шекелів, або $9,68 млрд, державного фінансування від тих, хто ухиляється від призову, на тих, хто проходить військову службу.

Ультраортодоксальні євреї становлять близько 14% населення Ізраїлю чисельністю понад 10 млн осіб. Багато з них виступають проти військової служби на користь релігійного навчання, попри рішення Верховного суду Ізраїлю від червня 2024 року, яке вимагало їхнього призову.

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