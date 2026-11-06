У Болгарії на пляжі біля Шабли знайшли безпілотник із написом Shahed

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Уранці 6 листопада на узбережжі Чорного моря поблизу болгарського міста Шабла виявили дрон із написом Shahed.

Як зазначається, мер Шабли Маріян Жечев заявив, що військові фахівці мають оглянути та знешкодити безпілотник.

За його словами, апарат виявили на березі навпроти зенітного полігону «Шабла». Його помітив місцевий житель під час прогулянки пляжем і повідомив про знахідку владі.

Мер припустив, що дрон могло винести на берег із моря. Він також зазначив, що апарат може містити вибуховий заряд, і підтвердив наявність на ньому напису Shahed.

Наразі безпілотник оглядають фахівці.

Про це повідомляє Novinite.

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