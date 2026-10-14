У Болгарії підпалили 11 антен Starlink на секретному об'єкті поблизу Софії

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У Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink на секретному об'єкті неподалік Софії. Про це заявив співголова партії «Так, Болгарія» Івайло Мирчев, який повідомив про причетність до інциденту двох чоловіків у масках. Болгарські служби безпеки поки публічно не підтвердили цю інформацію.

За твердженням Мирчева, зловмисники підпалили 11 із 17 антен SpaceX, призначених для зв’язку із супутниками Starlink. Політик поставив запитання щодо готовності болгарських спецслужб до можливого саботажу та заходів безпеки на об’єкті.

Він також заявив, що служби отримували від партнерів попередження про можливі диверсії на об’єктах із подібним обладнанням. За словами депутата, наразі триває розслідування, однак публічної інформації про нього недостатньо.

Болгарські медіа припускають, що інцидент міг статися в селі Плана, де розташований телепорт «Плана» – наземна станція космічного зв’язку, що належить оператору Vivacom. Водночас журналісти Svobodna tochka наголошують, що незалежного підтвердження атаки саме на цей об’єкт немає.

На записі з публічної вебкамери станції видно полум’я ввечері 9 жовтня 2026 року, невдовзі після 22:00. Однак наразі не встановлено, чи пов’язане це займання з імовірним підпалом антен Starlink.

Видання звернулося по коментарі до Столичної дирекції внутрішніх справ Болгарії та Державного агентства національної безпеки, але на момент публікації не отримало підтвердження або спростування інформації. Міністр оборони країни Дімітар Стоянов також не став коментувати випадок і переадресував запитання до МВС.

Джерело: Івайло Мирчев

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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