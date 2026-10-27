У Болгарії уряд звинуватили у підтримці кандидатки Йотової — Balkan Insight

У Болгарії опозиційні політики та Асоціація європейських журналістів Болгарії розкритикували уряд за ймовірне використання офіційних каналів комунікації для підтримки кандидатки в президенти Іліяни Йотової. Як повідомляє Balkan Insight, скарги також стосуються заяв уряду на адресу медіа.

Скарга до виборчої комісії

Суперечка виникла після заяви прем'єр-міністра Румена Радева, який підтримав Йотову в першому турі президентських виборів. Він заявив, що у другому турі виборці обиратимуть між миром і війною. Урядова сторінка у Facebook та пресреліз урядової пресслужби поширили це повідомлення, додавши заклик голосувати за Йотову, аби Болгарія була «в надійних руках».

Кандидат від опозиції Андрей Гюров та інші опозиційні політики заявили, що уряд порушує виборчий кодекс. Він забороняє використовувати державні інформаційні служби для партійної агітації. Про ці звинувачення повідомили Центральну виборчу комісію.

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Реакція журналістської спільноти

Пізніше урядова сторінка заявила, що порушення немає, оскільки кампанія перед другим туром, призначеним на 1 листопада, ще не розпочалася. Уряд також наполягав, що медіа мають висвітлювати заяви прем'єра повністю, та звинуватив деякі видання у замовчуванні, викривленні й маніпулюванні його словами.

Асоціація європейських журналістів Болгарії назвала спроби уряду повчати медіа професійним стандартам небезпечними. В організації зазначили, що вимога від усіх ЗМІ відтворювати висловлювання прем'єр-міністра повністю демонструє нерозуміння журналістської роботи. В асоціації наголосили, що кодекс етики зобов'язує журналістів забезпечувати точність інформації, але не забороняє критично аналізувати позиції прем'єра.

У першому турі жоден кандидат не здобув абсолютної більшості. Гюров, який перед голосуванням суттєво поступався в опитуваннях, вийшов до другого туру разом із Йотовою. За оцінкою однієї соціологічної агенції, явка становила 22,5% виборців.

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