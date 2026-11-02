У Болгарії відбувся другий тур виборів президента — Taipei Times

У Болгарії відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагалися чинна президентка Іліяна Йотова та колишній прем’єр-міністр перехідного уряду Андрей Гюров. Як повідомляє Taipei Times, у першому турі жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, тому було призначено повторне голосування.

Підсумки першого туру

У першому турі Йотова випередила Гюрова, але не подолала 50-відсоткового порогу. У виборах брали участь 27 кандидатів, а явка стала рекордно низькою. Екзитполи мали оприлюднити після завершення голосування, а результат очікували після підрахунку бюлетенів.

Перемога Йотової зробила б її першою обраною президенткою Болгарії. У січні вона стала виконувачкою обов’язків президента після відставки Румена Радева, який пішов на парламентські вибори та переміг. Радев, який підтримує Йотову, нині є прем’єр-міністром Болгарії.

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Атаки на судна в Чорному морі

Вибори відбувалися на тлі серії атак безпілотників на торговельні судна біля чорноморського узбережжя Болгарії протягом останнього місяця. За даними видання, побоюються загибелі близько двох десятків моряків. Після атак уряд звернувся до союзників по допомогу для посилення морської безпеки.

У середу грецьке контейнерне судно затонуло після удару морських дронів. Обидва кандидати засудили атаки та закликали до дипломатичного завершення війни. Румен Радев заявив, що наслідки ударів «вигідні Російській Федерації», державі-агресору.

Гюрова підтримують прозахідні реформістські партії. Він також давно висловлював підтримку Україні та під час роботи прем’єр-міністром підписав угоду про безпекову співпрацю з Києвом. Серед політиків, які підтримали Гюрова, — колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

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