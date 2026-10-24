У Болгарії застрелили колишнього депутата Європарламенту Славі Бінєва

У столиці Болгарії Софії застрелили колишнього депутата Європейського парламенту Славі Бінєва. Він також очолював Болгарську федерацію тхеквондо та обіймав посаду віцепрезидента Європейського союзу тхеквондо.

60-річний Бінєв спочатку здобув визнання у спорті, а згодом розпочав політичну кар’єру. Він був депутатом Національних зборів Болгарії, а також обирався до Європарламенту від націоналістичних партій.

Вранці поліція отримала повідомлення про стрілянину. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили тіло чоловіка. Наразі обставини вбивства з’ясовують у межах розслідування.

Поблизу Софії поліція затримала трьох підозрюваних. Двоє з них є громадянами Туреччини, а третій має болгарське посвідчення особи. Підозрювані були озброєні. Правоохоронці не уточнюють мотивів злочину.

За даними місцевих ЗМІ, на початку 1990-х років Бінєв був пов’язаний його з угрупованням, яке контролювало низку розважальних закладів у Софії та, як стверджується, було причетне до проституції, наркоторгівлі й перепродажу викрадених автомобілів.

У 1990-х роках у Болгарії часто траплялися вбивства громадських діячів, скоєні в стилі мафіозних розправ. Загибель Бінєва стала черговим випадком у новій серії гучних вбивств. Ця подія збіглася в часі із завершенням напруженої кампанії перед президентськими виборами, що мають відбутися в неділю.

Джерело: The Associated Press.

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