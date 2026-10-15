У Болгарії затримали громадян Німеччини за підпал станції Starlink

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У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

Правоохоронці затримали фігурантів 12 жовтня після проведення оперативних заходів. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив, що розслідування диверсії ведеться у тісній співпраці зі спецслужбами країн-партнерів, а Міністерство внутрішніх справ запровадило посилені заходи охорони аналогічних стратегічних об’єктів по всій країні.

Джерело: редактор болгарського видання «Капитал» Руслан Трад в Х.

Подія сталася в ніч проти 10 жовтня 2026 року на закритому технологічному об’єкті в гірському масиві Плана поблизу Софії. Зловмисники в масках умисно підпалили 11 із 17 розташованих там антен Starlink.

Увечері 23 вересня у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink.

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