У Болгарії знайшли уламки дрона, який атакував судно Chelsea 3

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На борту торговельного судна Chelsea 3, атакованого минулого тижня у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі, виявили уламки безпілотника. Знахідки наразі досліджують.

Міністр транспорту Болгарії Георгі Пеєв заявив, що за потреби країна залучить міжнародних партнерів для технічної допомоги в розслідуванні.

У суботу судно відбуксирували до порту Бургас. Операція була складною та коштувала Болгарії близько 200 тисяч євро. Влада розглядає можливість відшкодування витрат через страхування або компенсацію від власника судна.

Прокуратура Софійського військового округу відкрила провадження за фактом імовірного злочину у виключній економічній зоні країни.

Джерело: Novinite

У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

Суд у Болгарії видав європейські ордери на арешт двох 19-річних громадян Німеччини, яких підозрюють у навмисному підпалі антен Starlink у гірській місцевості на південь від Софії.

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