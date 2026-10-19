У Болівії затримали сенатора за підозрою у тероризмі — The Rio Times

У Болівії 18 жовтня поліція затримала відстороненого альтернативного сенатора Нільтона Кондорі в Ель-Альто поблизу ринку Mercado Campesino. Прокуратура Ла-Паса підозрює його у публічному підбурюванні до вчинення злочинів і тероризмі. Як повідомляє The Rio Times, Кондорі доправили до камер підрозділу боротьби зі злочинністю в Ла-Пасі.

Суть справи

Ордер на затримання прокуратура видала 16 жовтня у справі, відкритій за скаргою депутата Маноло Рохаса — представника Християнсько-демократичної партії президента Родріго Паса. Документ посилається на статті 130 і 133 Кримінального кодексу Болівії щодо публічного підбурювання до злочинів і тероризму, а також вказує на ризики втечі або перешкоджання розслідуванню.

Справу пов'язують із зустріччю прихильників колишнього президента Ево Моралеса 26 вересня в Лаука-Ньї, у регіоні Чапаре. На зібранні учасники говорили про оточення Ла-Паса новими протестами. За даними агентства ANF, Кондорі заявив, що без розстрілу «цих злодіїв» Болівія не матиме майбутнього.

У матеріалах провадження також фігурують Ево Моралес і двоє його соратників — Роман Гутьєррес та Росаріо Варгас. Водночас ордер передбачав затримання лише Кондорі. Моралес уже має два інші ордери на арешт — у справі про торгівлю людьми в Таріхі та у справі про травневі й червневі блокади доріг.

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Позиція захисту і статус політика

Кондорі відмовився відповідати на запитання прокурорів. Його адвокат Яко Конде заявив, що матеріали справи переважно складаються з роздруківок і газетних публікацій, а захист домагатиметься, щоб політик очікував розгляду справи на волі. Віцепрезидент Едманд Лара також висловив занепокоєння та заявив, що правосуддя «не повинно використовуватися як інструмент для замовчування голосів».

Кондорі обрали у 2025 році альтернативним сенатором від Ла-Паса за списком центристсько-правого альянсу Unidad. Згодом він розійшовся з альянсом і став одним із лідерів дорожніх блокад у травні та червні, учасники яких вимагали відставки президента Паса. 12 серпня Сенат відсторонив Кондорі на вісім місяців без виплат через висловлювання про законодавчий орган.

Подальший розгляд

Суд має визначити запобіжний захід для Кондорі. Конституція Болівії забороняє тримати законодавців під вартою до суду протягом строку їхніх повноважень, за винятком затримання на місці злочину. Водночас суд ще не встановив, чи поширюється цей захист на відстороненого альтернативного сенатора.

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