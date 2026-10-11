У Босфорі зупинили рух суден через несправність танкера — Anadolu Agency

У протоці Босфор у Стамбулі, Туреччина, зупинили рух суден після того, як на хімічному танкері Ivyan під прапором Мальти відмовив двигун. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Генеральну дирекцію берегової безпеки Туреччини.

Танкер прямував до Італії

Судно завдовжки 110 метрів перевозило 6 тисяч тонн рослинної олії. Воно прямувало з Болгарії до Італії, коли під час проходження протокою сталася несправність двигуна.

Після інциденту танкер став на якір біля Канлиджі. За даними турецької дирекції, судноплавство через протоку зупинили саме через несправність на Ivyan.

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На записах, зроблених мешканцями на мобільні телефони, видно, як танкер зупинився в останній момент. На кадрах судно, ймовірно, наближалося до берега.

До району направили рятувальні судна

Берегова охорона та Генеральна дирекція берегової безпеки направили до місця інциденту буксири Kurtarma 7 і Kurtarma 11, а також рятувальний катер Tahlisiye 9.

Влада повідомила, що Ivyan мають убезпечити на якірній стоянці Кючюкчекмедже.

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