У Боснії і Герцеговині розбився військовий вертоліт EUFOR, загинули троє — RMF24

У районі села Горіце на півночі Боснії і Герцеговини розбився військовий вертоліт миротворчої місії ЄС EUFOR Althea. На борту перебували 15 військовослужбовців миротворчих сил: троє людей загинули, ще 12 зазнали поранень.

Один із поранених у критичному стані

Як повідомляє RMF24, один із постраждалих перебуває у стані, що загрожує життю. Представник лікарні Брчко Ясмін Механович заявив, що пацієнта, ймовірно, доправлять до Університетського клінічного центру в Тузлі.

За даними видання, оприлюднені в соціальних мережах фотографії свідчать, що вертоліт був повністю зруйнований унаслідок аварії.

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EUFOR підтвердив інцидент

Місія EUFOR підтвердила, що аварія сталася під час рутинної операції в районі Брчко. У повідомленні зазначили, що цивільна інфраструктура не постраждала, а серед цивільного населення жертв немає.

Причини падіння вертольота з’ясовують у межах детального розслідування. Представники EUFOR повідомили, що нададуть додаткову інформацію після встановлення всіх обставин. EUFOR Althea — миротворча місія Європейського Союзу, яка діє в Боснії і Герцеговині з 2004 року.

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