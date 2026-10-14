У Бостоні почали слухання щодо обвинувачення Ерика Ншиміє у лжесвідченні — Al Jazeera

Федеральний суд у Бостоні, США, почав слухання у справі 55-річного громадянина США руандійського походження Ерика Ншиміє. Йому висунуто обвинувачення в лжесвідченні та перешкоджанні правосуддю через заперечення можливої участі в геноциді в Руанді 1994 року. Про це повідомляє Al Jazeera.

Прокуратура стверджує, що під час масового насильства у квітні 1994 року Ншиміє був студентом-медиком у місті Бутаре та брав участь у нападах на представників етнічної меншини тутсі. За версією обвинувачення, він нападав на тутсі та передавав людей тим, хто їх убивав або ґвалтував. За приблизно 100 днів у Руанді загинули понад 800 тисяч людей; ООН називає ці події геноцидом.

Обвинувачення у лжесвідченні

У 2024 році слідчі Міністерства внутрішньої безпеки США заарештували Ншиміє в його будинку в Огайо. Вони заявили, що він збрехав під час інтерв’ю про своє перебування в Руанді в період геноциду.

За даними прокуратури, Ншиміє також дав неправдиві свідчення на процесі 2019 року в Бостоні, де виступав на користь друга, якого також обвинувачували у причетності до геноциду. Тоді він заперечував участь у геноциді, а також належність до Національного революційного руху за розвиток, що підтримував хуту, та воєнізованого угруповання «Інтерахамве».

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У разі обвинувального вироку адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати позбавити Ншиміє американського громадянства. Від арешту його утримують без застави у федеральній в’язниці поблизу Бостона.

Позиція захисту

Ншиміє, який належить до етнічної групи хуту, заперечує участь у злочинах. Він заявляє, що до початку насильства поїхав на відпочинок до Кігалі, але через хаос не зміг повернутися до Бутаре. За його версією, він залишив Руанду як біженець, а громадянство США отримав у 2009 році.

Захист наполягає, що справа ґрунтується на ненадійних свідченнях очевидців. Адвокати заявили, що деякі свідки впізнали Ншиміє лише після неодноразового показу його фотографії, а частина з них раніше давала відмінні свідчення в інших процесах щодо осіб, обвинувачених у геноциді. Захисник Курт Кернс також зазначив, що Ншиміє не фігурував у провадженнях Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та системи правосуддя гачача, де судили понад мільйон людей за роль у цих злочинах.

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