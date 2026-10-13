У Бразилії Флавіу Болсонару підтримає скасування графіка 6×1 — The Rio Times

У Бразилії сенатор Флавіу Болсонару заявив, що голосуватиме за скасування графіка 6×1, за якого працівники мають шість робочих днів поспіль і один вихідний. Голосування в Сенаті щодо конституційної поправки очікується 14 жовтня.

Зміна позиції сенатора

Болсонару сказав журналістам 13 жовтня, що більшість бразильських працівників хоче відмови від такого графіка. Про це повідомляє The Rio Times.

Раніше сенатор називав ініціативу опортуністичною та виступав за те, щоб працівники й роботодавці самостійно домовлялися про робочий час. Ще 6 жовтня він обіцяв запропонувати альтернативу тексту, який розглядає Сенат. Тепер Болсонару заявив, що його політичний табір підтримує варіант, який вважає кращим, однак не уточнив його змісту.

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Що передбачає поправка

Конституційна поправка має скасувати графік 6×1 як законодавчу норму. Такий режим роботи поширений, зокрема, у сфері торгівлі, послуг і на виробництві. Нині Конституція Бразилії встановлює максимальну норму звичайного робочого часу на рівні 44 годин на тиждень і восьми годин на день.

Для ухвалення конституційної поправки необхідна підтримка щонайменше 49 із 81 сенатора у кожному з двох раундів голосування. Президент Сенату Даві Алколумбре, за даними видання, запланував перший раунд на 14 жовтня. Флавіу Болсонару, який представляє штат Ріо-де-Жанейро в Сенаті, також братиме участь у голосуванні.

Заява сенатора прозвучала напередодні другого туру президентських виборів у Бразилії, призначеного на 25 жовтня, де він є суперником чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.

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