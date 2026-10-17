У Бразилії Флавіу Болсонару пообіцяв визнати три групи наркотерористичними — The Rio Times

У Бразилії сенатор Флавіу Болсонару заявив, що в разі перемоги у другому турі президентських виборів 25 жовтня визнає злочинні угруповання PCC, Comando Vermelho та міліції наркотерористичними організаціями. Про це він сказав 16 жовтня в інтерв’ю TV Globo, повідомляє The Rio Times.

Болсонару — сенатор від штату Ріо-де-Жанейро та кандидат від Ліберальної партії. У другому турі він змагається з чинним президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Кандидат також заявив про намір із січня 2027 року оголосити війну наркоторгівлі.

Обіцянки щодо безпеки

За словами Болсонару, одним із його перших кроків стане зустріч із командувачами сухопутних військ, ВМС і ВПС, а також керівниками поліції штатів. Він також пообіцяв, що Бразилія приєднається до Shield of the Americas — очолюваної США коаліції проти організованої злочинності.

Кандидат назвав пріоритетним напрямком район потрійного кордону поблизу міста Фос-ду-Ігуасу, де сходяться кордони Бразилії, Аргентини та Парагваю. Він також пообіцяв розширити роль збройних сил в охороні бразильських кордонів.

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Правові питання та позиція Лули

За даними The Rio Times, законодавство Бразилії не має окремої категорії «наркотероризм», тому для запровадження такого статусу можуть знадобитися законодавчі зміни, а не лише рішення президента. У вересні Болсонару говорив, що діятиме спільно з Конгресом.

Лула 15 жовтня також назвав PCC і Comando Vermelho терористами для бразильських міст і громад, однак заявив, що ці угруповання не є «державним тероризмом» у розумінні Вашингтона, оскільки їхньою метою є гроші. Він повідомив, що передав президенту США Дональду Трампу письмову пропозицію щодо співпраці у протидії організованій злочинності із залученням досвіду Федеральної поліції.

Видання також зазначає, що 28 травня Вашингтон оголосив про внесення PCC і Comando Vermelho до переліку іноземних терористичних організацій, яке мало набути чинності 5 червня 2026 року. Бразилія наразі не є учасницею Shield of the Americas.

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