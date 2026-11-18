У тропічних лісах Бразилії вперше щонайменше за 20 років вдалося встановити контакт із представниками неконтактної спільноти. Кілька десятків людей із корінного народу ава вийшли до місцевої громади, щоб попросити їжі.

Випадок трапився в штаті Мараньян на північному сході Бразилії. Тоді представники урядової групи зустрілися з приблизно 20 представниками народу ава, які просили їжі. Ця корінна спільнота обирає не підтримувати контактів зі зовнішнім світом, хоча й знає про його існування.

"У новітній історії, принаймні за останні кілька десятиліть, подібних випадків взаємодії з народом ава не траплялося", – зазначили в Survival International, які займаються захистом прав корінних народів.

В організації припускають, що ава могли просити їжу через тиск з боку сторонніх людей, які проникають на їхню територію. Там додали, що оприлюднили кадри на прохання групи корінних жителів "Охоронці Амазонії", які борються проти незаконної вирубки лісу та розведення рогатої худоби.

Останніми десятиліттями ізольовані групи корінних народів в Амазонії – найбільшому у світі тропічному лісі – опинилися під загрозою через вторгнення нелегальних шахтарів, лісорубів і власників невеликих ферм.

"Представники народу ава, які живуть у повній ізоляції, перебувають під величезним тиском: сторонні проникають на їхню територію з усіх боків, заганяючи їх на дедалі менший клаптик амазонських лісів, оточений зонами повного знищення природи", – заявила директорка Survival International Керолайн Пірс.

Організація корінних народів штату заявила, що випадок контакту з народом ава підкреслює необхідність обережних дій з боку відповідальних відомств. Там наголосили, що непередбачувані контакти можуть становити серйозну загрозу для ізольованих груп, зокрема через ризик зараження хворобами.

Бразильське агентство у справах корінних народів Funai повідомило, що вивчає відеозаписи та свідчення, поширені в соціальних мережах. У службі додали, що активували план дій на випадок контактів, аби мінімізувати ризики для здоров'я корінних жителів.

У Funai також підкреслили, що держава не прагне встановлювати контакти з цією групою, а офіційна політика й надалі передбачає відсутність зв'язків.

За даними Survival International, у десяти країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону налічується 196 ізольованих груп корінних народів. Майже 95% із них перебувають в Амазонії, при цьому 124 спільноти – саме в Бразилії.

Про "історичну зустріч" розповіли в організації Survival International, інформує Reuters.

Дослідження: угруповання контролюють землі поблизу BR-319 у Бразилії — Mongabay

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