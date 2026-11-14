У Бразилії оголосили надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі в Амазонії

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У бразильському штаті Пара оголосили надзвичайний екологічний стан на 120 днів через масштабні лісові пожежі, які спровокували сильну посуху.

Від початку листопада в регіоні зафіксували понад 5000 осередків займання, з яких майже 700 були активними протягом останніх 48 годин. Місцева влада залучила додаткові ресурси для боротьби з пожежами.

Надзвичайний захід, оголошений у четвер, триватиме 120 днів та передбачає заборону на використання вогню для очищення пасовищ.

Уряд штату Пара заявив про сильну посуху, а «висушена рослинність сприяє поширенню вогню та загрожує населенню, лісам та виробничій діяльності».

Бразильська Амазонія страждає від Ель-Ніньйо, назви, даної потеплінню екваторіального регіону Тихого океану, кліматичного явища, яке підвищує температуру та спричиняє посуху. Очікується, що це явище стане найпотужнішим за всю історію спостережень цьогоріч, кажуть експерти.

У місті Манаус, яке розташоване у сусідньому штаті Амазонас, закрили школи на початку жовтня через ризики для здоров'я, які створює дим від сотень пожеж, що палають поблизу міських районів.

Про це повідомляє AFP.

Нагадаємо, що у Бразилії суд знову відклав розгляд справи про вбивство захисника лісу з народу гуажажара Паулу Пауліно Гуажажари та замах на його соратника Лаерсіу Гуажажару.

Президентство COP30 Бразилії представило в Бразиліа добровільну дорожню карту для припинення втрати лісів у світі до 2030 року. Документ пропонує країнам швидше застосовувати вже наявні національні та міжнародні інструменти, але передбачає суттєве нарощування фінансування й політичних зусиль.

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