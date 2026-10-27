У Бразилії перевіряють інформацію про втечу Болсонару до США після програшу на виборах

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Федеральна поліція Бразилії розпочала перевірку даних щодо можливого виїзду Флавіу Болсонару, який програв президентські вибори, до Аргентини з метою подальшого вильоту до США на приватному літаку. За повідомленнями ЗМІ, політик нібито перетнув кордон за внутрішнім паспортом та прямував до аеропорту Пуерто-Ігуасу.

У штабі політика спростовують цю інформацію, запевняючи, що він залишається в країні.

Перевірка відбувається на тлі рішення судді Верховного суду Бразилії Александре де Мораеса від 26 жовтня, який анулював закордонний паспорт Болсонару, заборонив йому залишати територію держави та зобов'язав сдати всі документи для виїзду за кордон. Окрім цього, судовим рішенням політику заборонено контактувати з фігурантом справи про відмивання грошей та незаконний вивід капіталу Віллером Томазом. Сам Флавіу Болсонару підтвердив отримання судових приписів та заявив: «Я сдам свої паспорти і буду захищатися від цього безобраззя, цієї чергової спроби залякати мене. Але ніхто не змусить мене замовкнути».

Джерело: Infobae.

У Бразилії сенатор правого спрямування Флавіо Болсонару заявив, що суддя Верховного суду заборонив йому залишати країну та зобов’язав передати паспорти. Заява сенатора пролунала наступного дня після президентських виборів, у яких Болсонару програв, і після поразки він відмовився її визнавати.

Ліберальна партія Бразилії визнала результат президентських виборів, на яких чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора Флавіу Болсонару з перевагою понад 4,4 млн голосів.

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