У Бразилії провели рейди проти наркомережі у п’яти штатах — The Rio Times

У Бразилії спільна оперативна група федеральної та штатної поліції 14 жовтня 2026 року провела операцію Bifronte проти мережі, яку підозрюють у закупівлі наркотиків у Болівії та Перу й подальшому перевезенні країною. Як повідомляє The Rio Times, правоохоронці виконали 46 судових рішень у штатах Мінас-Жерайс, Ріу-Гранді-ду-Норті, Гояс, Санта-Катарина та Сан-Паулу.

Суди видали 23 ордери на арешт, 20 ордерів на обшуки та три постанови про домашній арешт з електронним контролем. У штаті Мінас-Жерайс операція охопила міста Убераба, Уберландія, Гуашупе та Сан-Жуан-дел-Рей. За даними місцевого видання G1, в Уберландії затримали чотирьох людей і провели дев’ять обшуків, ще одну людину затримали в Уберабі.

Активи та структура мережі

За даними слідчих, угруповання діяло через осередки, відповідальні за керівництво, логістику, транспортування, фінанси та сімейний напрям. Суд дозволив заморозити активи на суму до 187 млн бразильських реалів, або близько 37 млн доларів США. Це гранична сума, а не підтверджений обсяг уже заблокованих коштів.

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Судові рішення також передбачають негайне вилучення 11 об’єктів нерухомості у п’яти штатах та одного літака. Дозвіл на замороження активів стосується 69 фізичних і юридичних осіб. Поліція звернулася із запитами про два «червоні повідомлення» Інтерполу, а двох імовірних керівників мережі суд постановив перевести до федеральної пенітенціарної системи Бразилії.

Імовірні поставки наркотиків

Федеральна поліція повідомила місцевим медіа, що марихуана нібито призначалася для угруповання Comando Vermelho, а кокаїн — для Primeiro Comando da Capital, відомого як PCC. За інформацією The Rio Times, Державний департамент США визнав обидва угруповання іноземними терористичними організаціями; рішення набуло чинності 5 червня 2026 року після публікації у Federal Register.

Газета O Tempo також повідомила, що слідчі відстежили відправлення кокаїну, які пов’язують із мережею, до Європи та Австралії. Залежно від ролі кожного підозрюваного, їм можуть висунути обвинувачення у міжнародному обігу наркотиків, участі в об’єднанні для наркоторгівлі та відмиванні коштів.

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