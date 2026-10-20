У Бредфорді збудують станцію для прямих поїздів до Лідса й Манчестера — The Guardian

У Бредфорді, Західний Йоркшир, збудують нову залізничну станцію на місці нинішньої Bradford Interchange. Вона стане частиною проєкту Northern Powerhouse Rail і має дозволити запуск наскрізних поїздів між Лідсом і Манчестером. Будівництво станції очікують завершити до середини 2030-х років.

Частина Northern Powerhouse Rail

Як повідомляє The Guardian, уряд назвав нову станцію важливим кроком для поліпшення залізничного сполучення на півночі країни. Міністерство транспорту заявило, що Northern Powerhouse Rail має забезпечити пасажирам із Бредфорда настільки часте курсування поїздів, щоб їм не потрібно було звірятися з розкладом перед поїздкою.

Міністерка транспорту Гайді Александер заявила, що поява нової станції стане важливою віхою для Бредфорда та змінить спосіб пересування людей північними регіонами. Очікується, що швидші й частіші рейси підтримають створення нового житла та робочих місць у місті.

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Поєднання з оновленням міста

Новий транспортний вузол розмістять поряд із проєктом оновлення району Southern Gateway. Його також планують з'єднати із запропонованою трамвайною лінією до Лідса. За оцінкою ради Бредфорда, нова станція разом із майбутньою мережею масового транспорту Західного Йоркширу може забезпечити понад 1 млрд фунтів стерлінгів економічної вигоди.

Мерка Західного Йоркширу Трейсі Бребін заявила, що швидші та частіші поїзди до Лідса й Манчестера, а також оновлення міського центру допоможуть реалізувати потенціал Бредфорда. Керівник Northern Powerhouse Partnership Генрі Мерісон назвав рішення про будівництво станції довгостроковим зобов'язанням перед містом і північними регіонами.

Проєкт Northern Powerhouse Rail уперше пообіцяли у 2014 році. У січні уряд Кіра Стармера повідомив, що реалізує його у три етапи з лімітом фінансування 45 млрд фунтів стерлінгів, який можуть доповнювати місцевими внесками. План також передбачає нову залізничну лінію між Ліверпулем і Манчестером.

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