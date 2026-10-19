У Британії Бернем оголосив штрафи до £100 за шум у транспорті — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив кампанію проти пасажирів, які голосно вмикають музику чи відео в громадському транспорті без навушників. Місцевим транспортним органам нададуть рекомендації щодо застосування повноважень, за якими пасажирів автобусів можуть штрафувати на суму до £100 за відмову припинити небажану поведінку.

Як повідомляє The Guardian, уряд також запустить загальнонаціональну плакатну кампанію під гаслом «діліться вагоном, а не шумом». Пасажирів закликатимуть користуватися навушниками, не говорити телефоном через гучний зв’язок і тихо дивитися відео.

Рекомендації для автобусів

Рекомендації стосуватимуться повноважень, наданих Законом про автобусні перевезення. Він дозволяє місцевим транспортним органам встановлювати власні правила поведінки в автобусах і забезпечувати їхнє виконання.

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Штраф до £100 можуть накласти на пасажира автобуса, який після вимоги не припинить шумну або іншу небажану поведінку. Йдеться, зокрема, про гучне відтворення музики, вейпінг і засмічення салону. Водії автобусів не повинні будуть контролювати виконання цих правил: цим займатимуться працівники транспортної безпеки або поліція.

Правила на залізниці та позиція профспілки

Залізничні оператори вже можуть штрафувати пасажирів за подібну поведінку на суму до £1 000. За даними опитувань YouGov, приблизно 60% виборців підтримують заходи проти людей, які голосно відтворюють музику або відео в публічних місцях. Інше дослідження компанії показало, що розмови через гучний зв’язок входять до трійки найбільших подразників для респондентів.

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем заявила, що запропонованих заходів недостатньо для розв’язання проблем, із якими щодня стикаються автобусні працівники, зокрема насильства. На її думку, запропоновані штрафи не усунуть цих ризиків.

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