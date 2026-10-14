У Британії чисельність диких птахів сягнула рекордного мінімуму — Anadolu Agency

У Великій Британії чисельність диких птахів опустилася до найнижчого рівня від початку спостережень. Як повідомляє Anadolu Agency, середня чисельність 132 видів місцевих гніздових птахів скоротилася на 19% упродовж 1970–2025 років.

Спад у майже половини видів

За останні п’ять років чисельність знизилася у 45% видів, що перебувають під моніторингом, тоді як у 27% видів вона зросла. В Англії спад зафіксували у 55% видів.

Чисельність звичайної горлиці за п’ять років зменшилася більш як на половину. Значне скорочення також зафіксували серед польових горобців, лісових вівчариків і глушців. Популяції серпокрильців за цей період скоротилися приблизно на чверть, а чисельність снігурів у країні — на зіставний показник.

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Втрати серед морських і польових птахів

Популяції морських птахів за останні п’ять років знизилися більш ніж на п’яту частину. Представниця Британського фонду орнітології Аілід Барнс заявила, що пташиний грип суттєво скоротив популяції таких видів, як полярні поморники та крячки.

Найбільше довгострокове скорочення зафіксували серед птахів сільськогосподарських угідь: їхня чисельність із 1970 року впала на 63%, а з 2020 року — на 12%. Департамент довкілля, продовольства та сільського господарства Великої Британії (Defra) пов’язує цей спад зі змінами в аграрній практиці, зокрема зі зникненням змішаного землеробства, збільшенням використання пестицидів і добрив та ліквідацією живоплотів.

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