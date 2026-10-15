У Британії домогосподарства доплатили £13 961 за рахунки — The Guardian

У Великій Британії домогосподарства з 2021 року в середньому витратили додаткові £13 961 на виплати за іпотекою та позиками, а також на рахунки за електроенергію, газ і воду. Такі розрахунки Конгресу тред-юніонів (TUC) на основі офіційних даних наводить The Guardian.

За оцінкою TUC, додаткові витрати становили в середньому £2 792 на рік. Профспілкове об’єднання пов’язує зростання вартості життя зі стійкою інфляцією та вищими процентними ставками. Воно заявило, що фінансовий тиск на домогосподарства стримує споживчі витрати й впливає на економіку країни.

Найбільше зросли виплати за іпотекою

Домогосподарства з іпотекою, за розрахунками TUC, у середньому сплатили на £9 034 більше від 2021 року — або на £1 806 на рік. Позичальники за іншими кредитами витратили додаткові £1 911, що відповідає £382 щороку.

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Витрати на електроенергію та газ зросли в середньому на £2 644 за цей період, або на £529 на рік. Рахунки за воду збільшилися на £372, тобто на £74 на рік. У TUC також зазначили, що середня вартість оренди підвищувалася швидше, ніж витрати за іпотекою, що може свідчити про перекладання цих витрат на орендарів.

Заклики до підтримки перед бюджетом

TUC закликав канцлера скарбниці Джона Гілі включити до бюджету 28 жовтня заходи підтримки домогосподарств, зокрема запровадити соціальний тариф на енергію, допомогти домогосподарствам із низькими доходами та молоді, а також підвищити податки на приріст капіталу й банки.

У виступі Гілі пообіцяв використати бюджет, щоб дати домогосподарствам «перепочинок», але застеріг, що можливості уряду пом’якшити глобальний економічний шок обмежені. На тлі прогнозів, за якими річні рахунки за енергію для типового домогосподарства можуть із січня сягнути £2 000, на уряд також тиснуть представники бізнесу та аналітичні центри, які пропонують власні заходи підтримки.

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