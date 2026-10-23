У Великій Британії двоє чоловіків постануть перед судом у Манчестері в червні у справі про ймовірну підготовку нападу на єврейську громаду міста. Салама Ахмадяна, 36 років, і Рахмана Салехі, 34 роки, обвинувачують у терористичних злочинах, пов’язаних із нібито запланованою атакою на Манчестерський єврейський музей та синагогу Heaton Park. Обидва заперечують обвинувачення, повідомляє The National.

Версія обвинувачення

На попередньому слуханні в лондонському суді Олд-Бейлі прокурор Лайдон Гарріс заявив, що Ахмадяна приблизно 8 вересня третя особа попросила придбати компоненти для саморобного вибухового пристрою. За десять днів, за версією обвинувачення, він залучив до цього Салехі, а згодом купував різні матеріали в інтернеті.

За словами Гарріса, аналіз телефону Ахмадяна виявив файл, назва якого в перекладі англійською означає кроки з виготовлення бомби з порошку хлору та рідини з рапсової олії. Прокурор також сказав, що поліцейське розслідування вказало на контакт Ахмадяна з третьою особою, яка, ймовірно, перебувала в Ірані.

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Фото і відео районів Манчестера

Прокурор повідомив, що 20 вересня, у день єврейського свята Йом-Кіпур, обох обвинувачених бачили в автомобілі в різних районах Манчестера. За його словами, вони робили фотографії та відеозаписи місцевості. Сторона обвинувачення вважає, що це була розвідка для майбутньої атаки на єврейську громаду міста.

За даними прокурора, Салехі під час допиту заперечив будь-яку причетність до терористичного плану, тоді як Ахмадян не відповідав на запитання слідчих. На попередньому засіданні також повідомляли, що обидва чоловіки прибули до Британії з Європи на малих човнах: Салехі — у 2020 році та отримав притулок, Ахмадян — у 2023 році, а його заява про надання притулку ще розглядалася.

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