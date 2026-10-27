У Британії двом чоловікам висунули обвинувачення у справі RAF Fairford — Cyprus Mail

У Великій Британії двом 24-річним чоловікам висунули обвинувачення за Законом про національну безпеку у справі, пов’язаній з інцидентом на базі Королівських ВПС RAF Fairford у графстві Глостершир. Поліція вважає, що один із фігурантів міг допомагати Ірану, повідомляє Cyprus Mail.

Обвинувачення фігурантам

Королівська прокурорська служба повідомила, що Мохмеду Абдулкаріму закидають дії, які, за версією обвинувачення, могли істотно сприяти іноземній розвідувальній службі. Керівник британської контртерористичної поліції, помічник комісара Лоренс Тейлор заявив, що правоохоронці вважають: країною, якій міг допомагати Абдулкарім, був Іран.

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Іншому обвинуваченому, Нуману Ессгіру, закидають проникнення до забороненого місця 22 серпня з метою, що могла завдати шкоди інтересам Великої Британії. Очікувалося, що обидва чоловіки постануть перед судом пізніше того самого дня.

Події біля RAF Fairford

RAF Fairford раніше використовували американські бомбардувальники для ударів по Ірану. Їх вивели з міркувань безпеки невдовзі після затримання п’ятьох британців біля військового об’єкта на південному заході Англії вранці 27 вересня.

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