У Британії компанію Al Masirah виключать з реєстру 10 листопада — The National

Британський реєстр компаній планує 10 листопада виключити з реєстру лондонську компанію Al Masirah TV, пов’язану з однойменним телеканалом хуситів. Компанія не подала щорічну звітність і заяву, що підтверджує актуальність відкритих даних, зокрема відомостей про директорів, повідомляє The National.

Попередження реєстру

Al Masirah TV зареєстрована у британському Companies House з 2014 року. За даними видання, компанія не транслювала контент і не отримувала доходів, однак регулярно подавала звітність до того часу, поки The National не повідомило про її присутність у Великій Британії в січні.

25 серпня компанії дали два місяці для подання річної звітності та заяви про правильність публічно доступних реєстраційних даних. Вимогу не виконали, тому в записі Companies House зазначено, що компанію буде розпущено 10 листопада. Щоб запобігти цьому, їй необхідно отримати судове рішення.

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Відомості про компанію

Для збереження присутності в Лондоні Al Masirah TV використовувала поштову адресу кафе. Серед директорів британської компанії вказаний Аммар Аль-Хамзі — генеральний директор медіамережі Al Masirah. Материнський телеканал мовить у Ємені, а базується в Бейруті.

Колишнім директором зазначений Ібрагім Аль-Дулаймі — представник хуситів в Ірані та член політичної ради руху «Ансар Аллах». Точне призначення реєстрації компанії у Великій Британії невідоме. Водночас її присутність викликала занепокоєння щодо можливого незаконного фінансування, зловживань візовими процедурами та збору розвідувальної інформації про політичних опонентів.

Алісія Кернс, яка відповідає за питання національної безпеки в тіньовому уряді, заявила виданню, що виключення компанії з реєстру порушує питання про те, чому вона взагалі могла існувати у Британії. Уряд погодився розглянути присутність Al Masirah TV після того, як депутат-консерватор Боб Блекман у Палаті громад висловив побоювання щодо можливого порушення правил фінансування тероризму або використання компанії як прикриття для отримання віз.

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