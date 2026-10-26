У Британії лейбористи позитивніше оцінюють Бернема напередодні 100 днів — Politico Europe

У Великій Британії депутати Лейбористської партії позитивніше оцінюють роботу прем’єр-міністра Енді Бернема напередодні його 100 днів на посаді. Як повідомляє Politico Europe, парламентарі відзначають готовність нового керівництва до діалогу, активніші контакти з міністрами та поліпшення настроїв після того, як лейбористи знову вийшли на перше місце в опитуваннях, випередивши Reform UK.

Бернем очолив уряд після того, як Кір Стармер утратив підтримку на тлі невдалих для партії місцевих виборів. Видання поспілкувалося приблизно з дванадцятьма депутатами-лейбористами, частина з яких говорила анонімно про внутрішні справи партії.

Більше простору для незгоди

Депутати кажуть, що адміністрація Бернема терпиміше ставиться до різних поглядів усередині Лейбористської партії. Член парламенту Саймон Офер заявив, що Бернем на зустрічі парламентської фракції наголосив: незгода припустима, якщо депутати обговорюють її з ним. Лейбористка Кім Джонсон також зазначила, що не зазнала санкцій після утримання під час голосування за урядовий законопроєкт про суди й трибунали.

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Водночас співрозмовники Politico Europe застерігають, що цей підхід ще не пройшов серйозної перевірки. Бернем очолив уряд на початку літньої парламентської перерви, а після повернення депутатів до Вестмінстера була ще й місячна перерва на час партійних конференцій.

Майбутні випробування

Лейбористи також відзначають активніші контакти з урядом: парламентські організатори телефонують депутатам, прем’єр відвідує зустрічі внутрішньопартійних груп, а міністри доступніші для обговорень. Голова Комітету з енергетичної безпеки Білл Естерсон сказав, що команда Бернема активно взаємодіє і з головами комітетів, і з парламентською фракцією.

Найближчим випробуванням для уряду стане бюджет. Представники лівого крила партії очікують, що він покаже, чи готовий уряд збільшувати податкове навантаження на заможніших громадян, зокрема через податок на банки або податок на статки. Серед інших потенційно суперечливих питань — реформа соціального забезпечення, можливе зобов’язання провести референдум щодо членства Британії в ЄС у майбутньому маніфесті лейбористів, а також схвалення розробки газового родовища Jackdaw і майбутнє рішення щодо нафтового родовища Rosebank.

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