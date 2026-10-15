У Британії молоді запропонують до 100 тисяч робочих місць — The Guardian

Заклади сфери гостинності у Великій Британії протягом наступних трьох років планують запропонувати до 100 тисяч робочих місць молодим людям, які не працюють, не навчаються та не проходять професійної підготовки. Ініціатива розрахована на людей віком від 18 до 24 років, повідомляє The Guardian.

Стажування у закладах гостинності

Програму реалізовуватимуть спільно з Міністерством праці та пенсій Великої Британії. Учасникам запропонують стажування тривалістю до чотирьох тижнів, щоб вони могли здобути навички та впевненість для початку роботи.

До ініціативи долучаться ресторанні мережі Wagamama, Nando’s і Burger King, готельна мережа Premier Inn, а також мережі пабів Fuller’s і Mitchells & Butlers. Програму має представити Енді Бернем під час візиту до одного із закладів сфери гостинності у четвер.

Ініціативу оголосили після того, як Міністерство праці та пенсій минулого місяця повідомило про схожу програму для ритейлерів, зокрема Marks & Spencer, Asda, Pets at Home і John Lewis Partnership.

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Огляд молодіжного безробіття

Оголошення передує публікації огляду колишнього міністра охорони здоров’я Алана Мілберна щодо кризи молодіжного безробіття. Очікується, що повний документ із рекомендаціями уряду оприлюднять незабаром після осіннього бюджету 28 жовтня.

Мілберн попереджав, що без втручання уряду кількість молодих людей, які не працюють і не навчаються, у Великій Британії може зрости до 1,25 мільйона протягом наступних п’яти років. Він також виступав за перегляд системи соціальних виплат, посилення допомоги з працевлаштуванням, професійного навчання та учнівства.

Міністерка освіти Люсі Пауелл має оголосити перегляд змін у правилах виключення учнів зі шкіл. За даними дослідження, учні, які систематично пропускають заняття, майже вчетверо частіше згодом не мають роботи й не навчаються.

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