У Британії можуть перевіряти судимості нових депутатів — The Guardian

У Великій Британії новообраних депутатів можуть зобов’язати проходити перевірку на наявність судимості перед отриманням перепустки для роботи в парламенті. Така пропозиція може увійти до трирічного плану протидії насильству щодо жінок і дівчат, повідомляє The Guardian.

Акредитація White Ribbon

Парламент Великої Британії має стати першим законодавчим органом у світі, який отримає акредитацію White Ribbon — міжнародного руху, що виник у Канаді та виступає за запобігання насильству щодо жінок. Для отримання акредитації парламент зобов’язався реалізувати трирічний план змін.

Міжпартійну кампанію на підтримку плану очолила депутатка Лейбористської партії від Мілтон-Кінз-Сентрал Емілі Дарлінгтон. Її підтримали спікер Палати громад Ліндсі Гойл та працівники парламенту. Деталі програми ще не оприлюднили.

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Очікується, що план передбачатиме навчання для очевидців домагань — воно має навчити розпізнавати такі випадки та реагувати на них. Також можуть запровадити високі стандарти поведінки для депутатів і членів Палати лордів.

Можливі перевірки для нових депутатів

Політичним партіям можуть запропонувати приєднатися до угоди, за якою нові депутати проходитимуть перевірку на наявність судимості до отримання парламентської перепустки. Ініціатива спрямована на те, щоб парламент став безпечнішим місцем для роботи, відвідування та для жінок, які прагнуть бути обраними до нього.

У статті зазначається, що парламент регулярно описують як середовище, уражене сексизмом і домаганнями. За даними опитування 2018 року, майже 20% опитаних у парламенті зазнали сексуальних домагань або були їхніми свідками. Гаряча лінія для скарг на культуру, яку називали «Пестмінстером», отримала сотні звернень. Дослідження 2023 року також показало, що понад дві третини депутаток були свідками сексистської поведінки в парламенті.

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