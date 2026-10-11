У Великій Британії уряд, за даними Sunday Telegraph, хоче скоротити з очікуваних 10 до менш ніж п’яти днів час, відведений Палаті лордів на розгляд законопроєкту про представництво народу. Документ передбачає зміни до правил голосування та обмежень щодо політичних пожертв, повідомляє The Guardian.

Зміни до правил голосування

Законопроєкт, уперше внесений за колишнього прем’єр-міністра Кіра Стармера, має розширити перелік документів, які виборці можуть використати для підтвердження особи на дільниці. Зокрема, пропонується дозволити використовувати банківські картки без фотографії.

Також ініціатива передбачає зниження віку голосування до 16 років. Вона послаблює обмеження, запроваджені консерваторами у 2022 році, коли для голосування стало обов’язковим пред’явлення документа з фотографією.

Прихильники змін посилаються на побоювання, що вимога щодо посвідчення з фото непропорційно впливає на молодь, людей із нижчими доходами та представників етнічних меншин. За даними опитування, оприлюдненого The Guardian після останніх загальних виборів, 6,5% опитаних виборців з етнічних меншин принаймні раз не допустили до голосування через відсутність належного документа, тоді як серед білих виборців цей показник становив 2,5%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зауваження виборчої комісії

Виборча комісія окремо оцінювала, що близько 16 тисяч людей, які намагалися проголосувати особисто, не змогли цього зробити через відсутність потрібного посвідчення та не повернулися на дільницю. Водночас комісія застерегла, що приймання банківських карток може ускладнити працівникам дільниць перевірку особи виборця.

Дослідження комісії також показало, що приблизно 4% людей, які не голосували на загальних виборах 2024 року, назвали вимогу про фотоідентифікацію одним із чинників такого рішення.

Пожертви та парламентський розгляд

Документ є частиною урядових планів посилити правила політичного фінансування на тлі занепокоєння щодо іноземного втручання у вибори. The Guardian писала, що міністри планують додаткові обмеження на політичні пожертви, які потенційно можуть мати зворотну дію щодо £72 млн, наданих партії Reform UK криптомільярдерами Беном Дело та Крістофером Гарборном.

Консервативні члени Палати лордів звинуватили міністрів у спробі надто поспішно провести зміни. Ліберальний демократ Марк Пак, член Палати лордів, попередив про ризики внесення істотних поправок без належного парламентського розгляду. Представник уряду заявив, що законопроєкт проходить належну парламентську процедуру, а прем’єр-міністр виключив проведення дострокових загальних виборів.

Читай нас у