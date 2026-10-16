У Британії норвежця засудили до 20 років за змову з метою вбивства — Cyprus Mail

Королівський суд Вулвіча в Лондоні засудив 19-річного норвежця Йоганнеса Натланда до 20 років ув’язнення за змову з метою вбивства у Великій Британії. У липні його визнали винним після повторного судового розгляду.

Затримання зі зброєю

Натланда заарештували в березні 2025 року в готельному номері в Гаддерсфілді на півночі Англії. Під час затримання в нього були дві одиниці вогнепальної зброї та боєприпаси. Він визнав, що володів напівавтоматичним пістолетом, револьвером і боєприпасами, однак заперечував змову з метою вбивства та заявляв, що не мав наміру здійснювати цей план.

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Версія обвинувачення

Як повідомляє Cyprus Mail, прокуратура заявила, що Натланда завербувала Foxtrot Network — шведська організована злочинна група. За версією обвинувачення, цю мережу використовує іранська держава, а Велика Британія та США запровадили проти неї санкції.

Видання зазначає, що Натланд став одним із молодих людей, які постали перед судом у Великій Британії та інших країнах за тяжкі злочини після вербування через інтернет за гроші. У таких випадках завербовані особи, за даними джерела, нерідко могли несвідомо діяти як посередники іноземної держави.

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