У Британії нового динозавра назвали на честь керівника підприємства — Asharq Al-Awsat

У графстві Суррей у Великій Британії новому роду й виду динозавра дали назву Paludohadros proudlovii на честь покійного Вілла Праудлава, який керував цегельно-черепичним підприємством Ewhurst. Саме там 2001 року знайшли скам’янілості тварини, які згодом передали до Музею природничої історії в Лондоні.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Праудлав помер у 35-річному віці незадовго до виявлення решток. Його дружина Рейчел розповіла BBC Radio Surrey, що на підприємстві й раніше знаходили рештки динозаврів. За її словами, коли в кар’єрі знімали черговий шар глини, Вілл перевіряв, чи немає серед породи скам’янілостей.

Новий представник ігуанодонтів

Рештки належать до ігуанодонтів — групи динозаврів, відомих шипами на великих пальцях. Раніше знайдених на півдні Англії ігуанодонтів зазвичай відносили до роду Iguanodon або до його меншого родича Mantellisaurus.

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Однак докладний повторний опис Mantellisaurus, проведений науковцями Музею природничої історії у 2023 році, дав змогу виявити ключові відмінності. Упродовж останніх років це сприяло опису кількох нових ігуанодонтів, зокрема Brighstoneus, Comptonatus, Istiorachis і Paludohadros.

Динозавр із заболочених угідь

Paludohadros proudlovii був чотириногим травоїдним динозавром, який жив приблизно 125 мільйонів років тому в ранньому крейдовому періоді. Тодішня південна Англія була вкрита заболоченими угіддями, що відобразилося у назві роду: латинське слово palus означає болото.

За оцінкою Музею природничої історії, тварина сягала близько п’яти метрів завдовжки та важила від 1,5 до двох тонн. За розмірами вона була приблизно подібна до носорога.

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