У Британії оголосили помаранчеве попередження через шторм Боело — Anadolu Agency

Метеорологічна служба Великої Британії оголосила помаранчеве попередження про сильний вітер для Шотландії, півночі Англії та частини Північної Ірландії через наближення шторму Боело. Водночас тисячі домогосподарств на півдні Англії вже зіткнулися з перебоями електропостачання, повідомляє Anadolu Agency.

Попередження про небезпечний вітер

Шторм Боело, другий названий шторм сезону, має принести сильний вітер до Північної Ірландії, Шотландії та північних районів Англії. Помаранчеве попередження діятиме із суботи до вечора неділі та охоплюватиме території від Морі на півночі Шотландії до Камбрії на північному заході Англії, а також графство Антрім у Північній Ірландії.

Найсильніший вітер прогнозують увечері в суботу, після чого він пошириться на схід упродовж неділі. Метеорологи попередили про небезпеку для життя через потужний вітер, великі хвилі та предмети, які хвилі можуть винести з пляжів на прибережні дороги.

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Перебої з електрикою в Корнуоллі

За даними National Grid, перебої з електропостачанням зафіксували в Солташі та прилеглих районах, а також у Труро, Редруті й районі Пензанса. Лише в Корнуоллі повідомили про 12 випадків відключень, що зачепили 5062 домогосподарства.

Метеослужба також попередила про значну ймовірність відключень електроенергії, можливі пошкодження будівель і дерев, ускладнення поїздок та скасування в роботі транспорту. Нове попередження доповнює два раніше оголошені жовті попередження про вітер для материкової Шотландії, Західних островів, Оркнейських островів, крайньої півночі Англії та Північної Ірландії.

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