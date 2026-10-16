У Британії Оллі Роббінс отримав шестизначну компенсацію — The Guardian

У Великій Британії колишній керівник державної служби Міністерства закордонних справ Оллі Роббінс отримав від уряду компенсацію, яка, за даними The Guardian, перевищує шестизначну суму. Виплата пов’язана з його звільненням у квітні за рішенням прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Оскарження звільнення

Роббінс звернувся до Високого суду з вимогою переглянути законність рішення про його усунення з посади найвищого державного службовця МЗС. У правовій заяві він стверджував, що Стармер не мав передбачених законом повноважень звільняти його як керівника дипломатичної служби, а процедури звільнення фактично не було або вона не була справедливою.

За словами Роббінса, досягти домовленості допомогла профспілка FDA, що представляє старших державних службовців. Вона може покласти край провадженню про судовий перегляд. Точну суму виплати уряд має оприлюднити пізніше. Видання зазначає, що вона менша за рекордні 860 тисяч фунтів стерлінгів, виплачені колишньому секретарю Кабінету міністрів Крісу Вормалду після його звільнення.

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Перевірка Мандельсона

Роббінса звільнили після того, як The Guardian повідомила, що він скасував рекомендацію Служби безпекової перевірки Великої Британії відмовити Пітеру Мандельсону в допуску. На Даунінг-стріт тоді заявили, що Роббінс утратив довіру Стармера та тодішньої глави МЗС Іветт Купер через розгляд справи Мандельсона.

Мандельсона звільнили через масштаби його зв’язків із Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини проти дітей. Водночас, за даними видання, під час перевірки британські служби висловлювали занепокоєння через контакти Мандельсона з високопоставленими діячами Китаю, Росії та Ізраїлю. Його зв’язки з Епштейном не були підставою для рекомендації відмовити в допуску.

Генеральний секретар FDA Дейв Пенман заявив, що ця справа підірвала довіру між державними службовцями та міністрами, і закликав уряд швидко роз’яснити питання щодо участі міністрів у процедурі перевірки кандидатів.

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