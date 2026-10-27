У Британії після урядових порад розкупили воду й радіоприймачі — The National

У Великій Британії після урядового заклику підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій у магазинах почали закінчуватися бутильована вода, консерви, радіоприймачі, ліхтарики та павербанки. Про це повідомляє The National.

Попит на базові товари

Онлайн-супермаркет Ocado повідомив про відсутність у продажу кількох видів води, а також деяких видів квасолі й супів. Продавець заморожених продуктів Iceland зафіксував зростання продажів консервів на 40% за останні дні. Схожу тенденцію відзначила мережа супермаркетів Booths.

Ритейлери Robert Dyas і Maplin заявили про підвищений попит на радіоприймачі, ліхтарики та зовнішні акумулятори. Керуючий директор Maplin Оллі Маршалл розповів, що після оголошення кампанії Be Ready продажі ліхтариків майже зросли вчетверо, а продажі радіоприймачів за три дні майже подвоїлися.

Триденний запас на випадок надзвичайної ситуації

Минулого тижня британська влада оприлюднила рекомендації, у яких закликала домогосподарства бути готовими до перебоїв у роботі повсякденних служб. Людям порадили мати запас необхідних речей, щоб у разі надзвичайної ситуації самостійно протриматися три дні.

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До онлайн-переліку рекомендованих речей увійшли бутильована вода, продукти тривалого зберігання та антисептик для рук. Також влада радить зберігати готівку, копії важливих документів, ковдри й теплий одяг.

Зростання продажів спорядження

Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що триденна рекомендація наближає Велику Британію до практики багатьох європейських країн. Магазин Preppers Shop UK, який продає спорядження для автономного використання, повідомив про зростання продажів таких товарів на 650%.

Міністр оборони Вес Стрітінг назвав обнадійливим те, що люди роблять практичні кроки для підготовки до надзвичайних ситуацій, зокрема до повеней, відключень електроенергії або проривів труб.

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