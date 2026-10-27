У Британії планують скасувати правило втрати допомоги для доглядальників — The Guardian

У Великій Британії в бюджеті планують оголосити про скасування правила, через яке неоплачувані доглядальники втрачали всю щотижневу допомогу, якщо їхній заробіток перевищував установлений ліміт навіть на один пенс. Як повідомляє The Guardian, замість цього мають запровадити цифрову систему поступового зменшення виплат.

Як змінять механізм виплат

Наразі людина, яка заробляє понад 204 фунти стерлінгів на тиждень, втрачає всю виплату Carer’s Allowance у розмірі 86,45 фунта за цей тиждень. За новою моделлю з допомоги відніматимуть один фунт за кожен фунт заробітку понад установлений поріг.

Це має усунути ситуації, коли додаткова робоча зміна або невелике підвищення зарплати залишали доглядальників у гіршому фінансовому становищі. Водночас сам ліміт заробітку не скасовують: виплату поступово скорочуватимуть залежно від суми перевищення.

За чинними правилами людина, яка протягом року щотижня перевищувала поріг лише на один пенс, мала б повернути 4 495,40 фунта виплат, хоча загальна сума перевищення становила б 52 пенси.

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Борги через переплати

За даними видання, Міністерство праці та пенсій Великої Британії знало про випадки перевищення ліміту, але не попереджало отримувачів допомоги, покладаючи обов’язок повідомляти про зміни доходу на них самих. Деякі люди роками не знали про порушення порогу, через що накопичували борги за переплати.

Незалежний огляд переплат Carer’s Allowance, замовлений урядом, встановив, що у 2019–2025 роках близько 180 тисяч доглядальників накопичили борги на загальну суму 300 млн фунтів стерлінгів. Типовий розмір таких боргів становив від 2 до 5 тисяч фунтів, а в окремих випадках сягав 20 тисяч фунтів.

Благодійні організації, що представляють інтереси доглядальників, привітали рішення. Водночас вони зазначили, що через технічну складність розроблення цифрової системи її не запровадять до кінця десятиліття. Carers UK заявила, що чинний механізм змушував людей відмовлятися від понаднормової роботи, премій, підвищення або просування по службі через ризик втратити допомогу.

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